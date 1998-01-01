نحو 6 آلاف إسرائيلي يموتون سنويا أثناء العلاج بمستشفياتهم

القدس المحتلة / سما /

أظهرت إحصائية لوزارة الصحة الإسرائيلية، نشرتها يديعوت أحرونوت اليوم الأحد، أن نحو 6 آلاف إسرائيلي يموتون سنويا أثناء تلقيهم العلاج في مستشفيات مختلفة داخل إسرائيل.

وبحسب الإحصائية فإن التقديرات تشير إلى أن ما بين 4 إلى 6 آلاف إسرائيلي يموتون بسبب التلوث وإصابتهم بالبكتيريا، والالتهابات المختلفة الناجمة عن ذلك التلوث.

وتقول الصحيفة إن هؤلاء يموتون بسبب الالتهابات المكتسبة نتيجة الإصابة بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في المستشفيات.

وأشارت إلى أن هذا العدد أكبر من عدد الوفيات في حوادث الطرق والحروب مجتمعة.