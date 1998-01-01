مقتل شاب وإصابة آخرين بالداخل

القدس المحتلة / سما /

قتل شاب وأصيب اثنان آخران، الليلة الماضية، في حوادث عنف متفرقة داخل اراضي 48.

وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن شابا يبلغ من العمر 20 عاما، توفي فجرا، متأثرا بجروحه التي أصيب بها الليلة الماضية بعد تعرضه للطعن من قبل مجهولين في بلدة رهط بالنقب.

فيما أصيب شاب آخر بجروح متوسطة بعد اطلاق النار عليه بعكا، وأصيب رجل خمسيني بجروح مماثلة بعد إطلاق نار تجاهه في منطقة عين ماهل قرب الناصرة.

وشهدت مناطق عدة داخل الخط الأخضر، الليلة الماضية، سلسلة من عمليات إطلاق النار ما أدى لحدوث أضرار مادية في الممتلكات الخاصة والعامة.