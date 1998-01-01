  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فرنسا تبلغ لبنان : إسرائيل ستهاجم مصانع الصواريخ لحزب الله

الأحد 21 أبريل 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تبلغ لبنان : إسرائيل ستهاجم مصانع الصواريخ لحزب الله


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن فرنسا أبلغت لبنان، بنية إسرائيل بمهاجمة مصانع تابعة لحزب الله، لصناعة الصواريخ الدقيقة بلبنان.

وقالت الصحيفة العبرية، إن فرنسا طالبت من الحكومة اللبنانية، فحص معلومات استخباراتية أمريكية، حول وجود مصانع للصواريخ الدقيقة، تابعة لحزب الله، في لبنان.

وبحسب الصحيفة، طالبت فرنسا من الحكومة اللبنانية، العمل على الكشف عن هذه الصواريخ، تحسبا لقيام إسرائيل بمهاجمتها، وقصفها جوا.  

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن فرنسا أكدت للحكومة اللبنانية، أن إسرائيل لن تقف صامتة، أمام وجود هذه المصانع الإيرانية في لبنان.

الأكثر قراءة اليوم

تلفزيون اسرائيلي: "الأموال التي ستتدفق إلى غزة و حماس هي الطعم الذي نُصب لهم "

معاريف: السلطة مدينة بالمليارات وستتوقف عن دفع الرواتب وابو مازن سيكون رئيس بلا سلطة

مجلة أمريكية تكشف عن رسالة سرية من كوشنير حول "صفقة القرن"

بالفيديو.. العثور على 110 ملايين دولار في منزل البشير بالسودان

هذا ما سيكشفه الرئيس لنظيره المصري اليوم في القاهرة ...

صحيفة: خلق أزمة في الأردن واثارة الفتنة لصرف الانتباه عن صفقة القرن"

رافت يكشف عن ما سيطلبه الرئيس عباس من الدول العربية غدا..

الأخبار الرئيسية

بتمويل قطري.. الانتهاء من إنشاء خزاني وقود لمحطة كهرباء غزة خلال شهرين

ملحم: صرف أكثر من 50% من رواتب الموظفين في رمضان والعيد

الاحمد

الاحمد: السلطة قد تنهار وإسرائيل قد تعيد احتلالنا وموقفنا من المصالحة كالتالي..

سفير فرنسا

جيرار آرو: كوشنير ذكي جدا وهذا ما ابلغني اياه بشأن صفقة القرن وادارة ترامب تعتمد التالي..

فوزي

"حماس" تعقب على خطوات "فتح" الاخيرة بشأن المصالحة الفلسطينية!