فرنسا تبلغ لبنان : إسرائيل ستهاجم مصانع الصواريخ لحزب الله

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن فرنسا أبلغت لبنان، بنية إسرائيل بمهاجمة مصانع تابعة لحزب الله، لصناعة الصواريخ الدقيقة بلبنان.

وقالت الصحيفة العبرية، إن فرنسا طالبت من الحكومة اللبنانية، فحص معلومات استخباراتية أمريكية، حول وجود مصانع للصواريخ الدقيقة، تابعة لحزب الله، في لبنان.

وبحسب الصحيفة، طالبت فرنسا من الحكومة اللبنانية، العمل على الكشف عن هذه الصواريخ، تحسبا لقيام إسرائيل بمهاجمتها، وقصفها جوا.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن فرنسا أكدت للحكومة اللبنانية، أن إسرائيل لن تقف صامتة، أمام وجود هذه المصانع الإيرانية في لبنان.