انخفاض الواردات السلعية وارتفاع طفيف في الصادرات

رام الله / سما /

بين جهاز الاحصاء الفلسطيني أن الواردات السلعية المرصودة في شهر شباط شهدت انخفاضا بنسبة 9% مقابل ارتفاع طفيف في الصادرات بنسبة 1%.

الصادرات السلعية

وارتفعت الصادرات خلال شهر شباط من عام 2019 بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 13% مقارنة مع شهر شباط من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 83.7 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر شباط 2019 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 89% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر شباط من عام 2019. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق.

الواردات السلعية

وانخفضت الواردات خلال شهر شباط من عام 2019 بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 6% مقارنة مع شهر شباط من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 459.8 مليون دولار أمريكي.

كما انخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر شباط 2019 بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 59% من إجمالي قيمة الواردات لشهر شباط من عام 2019. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 15% مقارنة مع الشهر السابق.

الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 10% خلال شهر شباط 2019 مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 11% مقارنة مع شهر شباط من عام 2018، حيث بلغ العجز 376.1 مليون دولار أمريكي.

(*): تشمل البيانات الفعلية التي تم الحصول عليها من المصادر الرسمية.