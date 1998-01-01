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الخليل: إصابات جراء إطلاق الاحتلال الغاز صوب مدارس المنطقة الجنوبية

الأحد 21 أبريل 2019 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

أصيب عشرات الطلبة، والمعلمين، اليوم الأحد، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب مجمع مدارس المنطقة الجنوبية في الخليل.

 وأفادت مصادر من ادارة مدرسة الخليل الأساسية ، بأن قوات الاحتلال أطلقت بغزارة قنابل الغاز السام باتجاه الطلبة والمعلمين أثناء دخولهم المدرسة صباح اليوم، ما تسبب بحالات اختناق، وجرى إسعافهم ميدانيا.

ويتعرض مجمع المدارس في المنطقة الجنوبية التي تضم كلا من: مدرسة ذو النورين، والهاجرية، وطارق بن زياد، ومدرسة كالة الغوث، وخديجة بنت خويلد، وبيت المقدس الاساسية، ومدرسة الخليل الاساسية للبنين، إلى اعتداءات يومية من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، ما يؤثر على اليوم الدراسي بشكل مباشر، بالإضافة الى حالة الرعب التي يمر بها الطلبة الاطفال وذويهم جراء تكرار الاعتداءات الممنهجة.

#إصابات #الاحتلال

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