الاحتلال يعتقل شابين من مخيم العروب ويفتش منازل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من مخيم العروب شمال الخليل، وفتشت عددا من المنازل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين صامد جهاد جعارة، وسامي الطيطي من مخيم العروب، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما.

كما داهمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وفتشت عددا من المنازل، عرف من أصحابها: عبيدة الرجبي، ومحمود الرجبي، حيث احتجزتهما لعدة ساعات، قبل الافراج عنهما.

كما داهمت بلدتي يطا والسموع جنوبا، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل البلدات، وفتشت المركبات، ودققت في هويات المواطنين.