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الداخلية المغربية تنظم انتخابات للهيئات اليهودية

الأحد 21 أبريل 2019 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية المغربية تنظم انتخابات للهيئات اليهودية


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن عاهل المملكة، الملك محمد السادس، أمر بإجراء انتخابات الهيئة التمثيلية اليهودية في المغرب وذلك لأول مرة منذ 50 سنة.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها بهذا الصدد، إن الملك محمد السادس "أعطى تعليماته لوزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، لتنظيم انتخابات الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية المغربية، التي لم تُجر منذ سنة 1969".

وأضاف البيان أن العاهل المغربي طلب من وزير الداخلية "أن يحرص مستقبلاً على ضمان احترام تجديد هذه الهيئات بشكل دوري طبقاً لمقتضيات ظهير 7 أيار/ مايو 1945 المتعلق بإعادة تنظيم لجان الجماعات اليهودية".

ويتزامن هذا الإعلان مع بدء يهود العالم مساء الجمعة، الاحتفال بعيد "الفصح" الذي سيستمر لسبعة أيام، ويعتبر من أهم الأعياد اليهودية حيث يحيي فيه اليهود ذكرى خروجهم من مصر.

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