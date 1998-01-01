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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

الأحد 21 أبريل 2019 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة


رام الله / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، عدة شبان من مناطق متفرقة في الضفة.

وافادت مصادر محلية ان الاحتلال اعتقل سامي رضوان الطيطي والفتى صامد جعارة والشاب عبد القادر الطيطي خلال اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل.

كما اعتقلت الشقيقين عبيدة ومحمود أبو فروة الرجبي من منزلهما قرب مفرق طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

وسلمت الأسير المحرر يحيى صالح تبليغاً لمراجعة مخابراتها عقب دهم منزله في منطقة رقعة داخل مدينة يطا جنوب الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمار عامر البكري (22 عاماً) على حاجزٍ نصبته قرب جسر حلحول شمال الخليل.

كما جرى اعتقال الأسير المحرر عثمان عمر نخلة من منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله.

واطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز بكثافة عقب اقتحامها وسط بلدة عزون شرق قلقيلية.

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