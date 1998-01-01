ملحم: صرف أكثر من 50% من رواتب الموظفين في رمضان والعيد

رام الله / سما /

أكد الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، مساء اليوم السبت، أن نسبة رواتب الموظفين الحكوميين ستصل إلى أكثر من 50% في شهر رمضان وعيد الفطر.

وقال ملحم، إن "نسبة الراتب ستكون خلال شهر رمضان وعيد الفطر، أكثر من الشهرين السابقين، لكن تحديد زيادة النسبة مرتبط بما سيتوفر لدى الخزينة من الآن وحتى نهاية الشهر الجاري". مشددا على أن هذه الزيادة تأتي مراعاة من الحكومة لظروف شهر رمضان والعيد.

وصرفت الحكومة خلال الشهرين الماضيين، نسبة 50% من رواتب موظفي القطاع العام، بعدما رفض السلطة الوطنية بقرار من الرئيس محمود عباس استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي منقوصة، عقب قرار سلطات الاحتلال خصم مخصصات الأسرى من أموال المقاصة.