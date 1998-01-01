حالة الطقس : منخفض جوي وأمطار وأجواء من قلب الشتاء

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ اليوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 11 درجة مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً بوجه عام، والفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تكون مصحوبة بزخات البرد أحياناً فوق معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

ويحذر من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية والتزحلق على الطرقات.

وفي يوم غد الاثنين يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارةـ، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس مشمساً، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وربيعياً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.