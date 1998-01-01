الاحمد: هناك جولة واسعة للرئيس والسلطة قد تنهار وإسرائيل قد تعيد احتلالنا بالكامل وموقفنا من المصالحة كالتالي..

رام الله / سما /

قال عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيدية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، مساء اليوم السبت، إن الرئيس محمود عباس أوعز بصرف من "60 إلى 70%" من الرواتب الشهر القادم؛ بسبب قدوم شهر رمضان.

وأضاف الاحمد في حديث متلفز تابعته سما:أنه سيكون هناك جولة واسعة للرئيس عباس في الفترة القادمة، بدايتها وأهمها الزيارة الحالية إلى القاهرة.

وأوضح انه إذا أقدمت إسرائيل على تنفيذ ما تهدد به خاصة ما يتعلق بضم أجزاء واسعة من الضفة، سنقطع كل علاقاتنا معها وسيتم تنفيذ كل قرارات المجلس الوطني بالتفصيل.

وقال الاحمد إن التنسيق الأمني قد ينتهي بكل أشكاله، والأمور قد تتوتر، والسلطة قد تنهار، وإسرائيل قد تعيد الاحتلال بشكل كامل.

وتابع: نحن مع المقاومة الشعبية المتمثلة في مسيرات العودة وشهداء فتح فيها أكثر من شهداء حماس.

وأكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لفتح، أن موقفنا في المصالحة لا جديد فيه ونحن لسنا بحاجة لمبادرات جديدة ويجب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.