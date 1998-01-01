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إصابة خمسة مواطنين في حادثي سير منفصلين في جنين

السبت 20 أبريل 2019 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة خمسة مواطنين في حادثي سير منفصلين في جنين


جنين / سما /

 أصيب خمسة مواطنين، اليوم السبت، في حادثي سير منفصلين جراء حادث انقلاب مركبة على مدخل قرية جلبون شرق جنين، وبحادث سير على دوار الجامعة العربية الأمريكية  .

وذكر الدفاع المدني واسعاف الهلال الأحمر، أن طاقم انقاذ مركز مرج بن عامر عمل على تأمين الحادث الذي وقع على مدخل جلبون، بعد انحراف مركبة عن مسارها وانقلابها على حافة الطريق، حيث عمل على اعادة المركبة لمسارها وفتح الطريق أمام حركة المرور .

وعلى دوار الجامعة العربية الأمريكية، أصيب مواطنين في حادث سير بين مركبتين، وعملت طواقم الاسعاف على تقديم العلاج الأولي ونقلهما إلى مستشفى الرازي في المدينة.

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