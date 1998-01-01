  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سفير فرنسا بواشنطن: كوشنير ذكي جدا وهذا ما ابلغني اياه بشأن صفقة القرن!

السبت 20 أبريل 2019 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير فرنسا بواشنطن: كوشنير ذكي جدا وهذا ما ابلغني اياه بشأن صفقة القرن!


واشنطن /سما/

 قال سفير فرنسا في واشنطن جيرار آرو، اليوم السبت، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر شعبية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو داخل إسرائيل، وأن ذلك سيدفع نتنياهو للقبول بخطة السلام (صفقة القرن) التي سيطرحها ترامب".

وأوضح في مقابلة مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية بمناسبة انتهاء مهامه، أن خطة السلام التي أعدها جاريد كوشنير صهر الرئيس ترامب، ستكون قريبة جدا أكثر لمطالب الإسرائيليين من الفلسطينيين.

ورأى أنه من المحتمل بنسبة 99% أن تفشل الصفقة، لكنه استدرك بالقول: "لكن ترامب قادر على دفع الإسرائيليين بشكل كبير للقبول بها، لأنه يتمتع بشعبية كبيرة في إسرائيل".

وأوضح أن كوشنير أبلغه بأنهم يعتمدون على ثقة وجماهيرية وشعبية ترامب في أوساط الإسرائيليين أكثر من نتنياهو، لذلك ترامب كان يعي جيدا ما قاله للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بأن قدم كل شيء للإسرائيليين وحان الوقد ليعطوه شيئا.

وبين أن كوشنير أبلغه بصفته صديق مقرب له، بأن الفلسطينيين قد يفكرون أيضا أن هذا هو الخيار الأخير بالنسبة لهم للحصول على سيادة محدودة، وأن الإدارة الأميركية تعتمد أيضا على عنصر ثالث يتمثل في ضخ الأموال للفلسطينيين بمساعدة الدول العربية الصديقة والحليفة لأميركا.

وأشار إلى أن كوشنير أبلغه أن الصفقة مكتوبة في 50 صفحة، وأنها دقيقة للغاية جدا. مشيرا إلى أنها لم تطرح على فرنسا حتى الآن.

وقال: "إن المشكلة حاليا هي عدم تناسق القوة بين الطرفين، وهذا يوضح أن الوضع الراهن لصالح إسرائيل التي ستحصل على النصيب الأكبر من الكعكة، وأنها ستعمل على ضم الضفة الغربية، وقد تلجأ لاتخاذ قرارات أكثر إيلاما بالنسبة للفلسطينيين، وستتحول إلى دولة فصل عنصري، رغم أنها حاليا فعليا قد نرى أنها في الواقع أصبحت دولة ذات فصل عنصري".

ورأى أن كوشنير ذكي جدا، ولكنه لا يعرف التاريخ، وهو يقف إلى جانب إسرائيل ومؤيد لها، وأنه قد يهمل النقطة المهم بأنه إذا عرض على الفلسطينيين الاختيار بين الاستسلام أو الانتحار، فإنهم قد يفضلون الأخيرة.

الأكثر قراءة اليوم

كاتب إسرائيلي: الادارة الامريكية تسعى للإطاحة بالرئيس عباس

هذا ما سيكشفه الرئيس لنظيره المصري اليوم في القاهرة ...

صحيفة: خلق أزمة في الأردن واثارة الفتنة لصرف الانتباه عن صفقة القرن"

حماس تتهم الأمم المتحدة بالإبطاء بتنفيذ التفاهمات

بحر: غزة لن تتوسع شبرًا في سيناء و"الغرفة المشتركة" تراقب التطبيق على الأرض

ما لم يقله "غرينبلات" .. بقلم: فراس ياغي

وزارة الخارجية والمغتربين ترد على تصريحات غرينبلات حول "صفقة القرن"

الأخبار الرئيسية

فوزي

"حماس" تعقب على خطوات "فتح" الاخيرة بشأن المصالحة الفلسطينية!

معاريف: السلطة مدينة بالمليارات وستتوقف عن دفع الرواتب وابو مازن سيكون رئيس بلا سلطة

مجلة أمريكية تكشف عن رسالة سرية من كوشنير حول "صفقة القرن"

الاحتلال يزعم احباط محاولة طعن على حاجز زعترة جنوب نابلس

تلفزيون اسرائيلي: "الأموال التي ستتدفق إلى غزة و حماس هي الطعم الذي نُصب لهم "