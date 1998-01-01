بالفيديو.. جيش الاحتلال يعرض ريبوتات تستخدمها قواته في عملياتها توازي جنوده بالميدان..

القدس المحتلة / سما /

نشر الجيش الإسرائيلي، فيديو عرض فيه، ثلاثة ريبوتات تستخدمها قواته في عملياتها المختلفة، باعتبارها جزءا من القوة القتالية لا تختلف حالا عن الجنود في ساحات الميدان.

وأظهر فيديو الذي نشرته القناة الثانية العبرية، الريبوتات خلال استخدامها، وهي ذات مهمات مختلفة كجمع المعلومات والاستطلاع ورسم الخرائط وتفجير العبوات الناسفة.

ووفقا للقناة، فإن النوع الأول هو الريبوت المحول، وهو ريبوت صغير مصمم ليحمله الجندي على ظهره، ومهمته رسم الخرائط في ميدان القتال، وهي ملائمة للقتال في المناطق السكنية وتحت الارض، وهدفه مساعدة الجنود في التعرف على التضاريس قبل الدخول إليها، ومنع المفاجأة في ساحة المعركة.

ويتم تشغيل الريبوت المذكور بواسطة جهاز تحكم عن بعد، ويمكنه تسجيل ما يحدث حوله بـ 360 درجة، ويمكنه تسلق السلالم والتحرك بسرعة، ويزن الريبوت 9 كجم، وهو قادر على حمل أوزان منخفضة.

النوع الثاني هو "طالون 4"، وهو مخصص لكشف القنابل وتفجير العبوات الناسفة، متوسطة الحجم، ويحتوي الروبوت على وحدة تحكم تشتمل على ذراع وكاميرات ومجموعة اتصالات سلكية ولاسلكية، ولكن امكانية الأخطاء في الميدان لهذا الروبوت عالية جدا.

وبحسب القناة العبرية، فإن النوع الثالث من الريبوتات هو "قط الرمال"، وهو مصمم لإزالة العبوات الناسفة ثقيلة الوزن، وهو عبارة عن جرافة صغيرة، من نوع "بوب كات"، لها نظام تحكم عن بعد، ومهمتها حماية الجنود من العبوات الناسفة الكبيرة التي يمكن أن تتسبب بأضرار هائلة، وتفجيرها عن بعد، ويبلغ نطاق السيطرة والتحكم بهذا الريبوت 2 كم.