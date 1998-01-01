الاحتلال يحول الاسير جميل الدرعاوي الى الاعتقال الاداري

بيت لحم / سما /

حولت السلطات الاسرائيلية، اليوم السبت، الاسير جميل الدرعاوي البالغ من العمر "40 سنة" من سكان قرية الشواورة شرق بيت لحم للاعتقال الاداري لمدة ستة اشهر.

وصادق قاضي عسكري في محكمة عوفر الاسرائيلية على القرار الصادر من قبل جهاز المخابرات الاسرائيلية معتمدا على الملف السري الذي يحظر على الاسير او محاميه من الاطلاع على بنوده بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيها، الا ان ممثل النيابة العسكرية اكتفى بالادعاء ان الدرعاوي يشكل خطرا على امن المنطقة التي يعيش فيها وهو من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسب ادعائه.

يذكر ان جنود الاحتلال اعتقلوا الدرعاوي من منزله بعد مداهمة قرية الشواورة قبل نحو اسبوع وكان سبق ان امضى محكوميته البالغة 14 عاما واطلق سراحه قبل نحو عامين.