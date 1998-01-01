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التجمع الهندسي الديمقراطي ينتخب هيئته الإدارية الجديدة

السبت 20 أبريل 2019 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
التجمع الهندسي الديمقراطي ينتخب هيئته الإدارية الجديدة


غزة / سما /

عقد التجمع الهندسي الديمقراطي الإطار النقابي الهندسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، مؤتمره الرابع، تحت عنوان "النهوض من أجل تحقيق الآمال والطموحات".

وانعقد المؤتمر بحضور مسؤول لجنة العمل النقابي في الجبهة الشعبية، أسامة الحج أحمد، وأعضاء اللجنة رائد حسنين، وباسل الوحيدي، وإلياس الجلدة وسعيد الكفارنة.

بدوره، أشاد الحاج أحمد بانعقاد مؤتمر التجمع الهندسي الديمقراطي مُثنيًا على الأجواء الديمقراطية التي سادته، وعلى المشاركة الإيجابية للشباب في هذا المؤتمر.

وتمت مناقشة التقرير الإداري والمالي عن الفترة الماضية، خلال المؤتمر، وقدّمت لجنة رئاسة المؤتمر المكونة من المهندسين رأفت شاهين وخالد نصير وحسام ابو عبدو،  إجاباتٍ معمّقة على جميع الاستفسارات والتساؤلات المقدمة من أعضاء المؤتمر.

كما وأُجريت بعض التعديلات على النظام الداخلي للتجمع حيث تمت المُصادقة عليها من قبل المؤتمر.

وفي ختام المؤتمر، جرى انتخاب هيئة إدارية جديدة للتجمع بإشراف لجنة العمل النقابي للجبهة الشعبية.

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