"حماس" تعقب على خطوات "فتح" الاخيرة بشأن المصالحة الفلسطينية!

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قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس، مساء اليوم السبت، إن ما تروج له قيادات في حركة فتح حول موضوع المصالحة وتقديم أوراق بالخصوص لا يعدو كونه محاولات للمراوغة والإستهلاك الإعلامي فقط وللتغطية على خطوات فتح ورئيسها محمود عباس "الإنفصالية" وجريمة إجراءاته الإنتقامية ضد اهلنا في قطاع غزة. وفق قوله.

ما تروج له قيادات في حركة فتح حول موضوع المصالحة وتقديم أوراق بالخصوص لا يعدو كونه محاولات للمراوغة والإستهلاك الإعلامي فقط، وللتغطية على خطوات فتح ورئيسها محمود عباس الإنفصالية وجريمة إجراءاته الإنتقامية ضد اهلنا في قطاع غزة . — أ. فوزي برهوم ـ فلسطين (@FawzyBarhoom) ٢٠ أبريل ٢٠١٩

وأضاف في تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: إن التدهور الخطير الحاصل في الحالة الفلسطينية بسبب هذه الإجراءات ليس بحاجة إلى مزيد من الاوراق لإهدار الوقت وإشغال الرأي العام بها بل بحاجة إلى إنهاء هذه الإجراءات فورا وإلتزام حركة فتح بمبدأ الشراكة والبدء بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه في اللقاءات السابقة وفي مقدمتها اتفاق القاهرة ٢٠١١ وتفاهمات بيروت ٢٠١٧ التي تتحدث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية وانعقاد الإطار القيادي الفلسطيني والذهاب إلى إنتخابات عامة رئاسية وتشريعية والتوافق على إنتخابات المجلس الوطني.

التدهور الحاصل في الحالة الفلسطينية بسبب إجراءات عباس الإنفصالية والإنتقامية ليس بحاجة إلى مزيد من الاوراق لإهدار الوقت وإشغال الرأي العام بل إنهائها فورا وتنفيذ ما تم الإتفاق عليه في القاهرة ٢٠١١ وبيروت ٢٠١٧ من تشكيل حكومة وحدة وطنية وانعقاد الإطار القيادي وإجراء إنتخابات عامة — أ. فوزي برهوم ـ فلسطين (@FawzyBarhoom) ٢٠ أبريل ٢٠١٩





