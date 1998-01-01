جدول امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" 2019 في غزة والضفة

غزة / سما /

نشرت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، جدول امتحانات الثانوية العامة "الانجاز" التوجيهي لعام 2019 في قطاع غزة والضفة الغربية.

ونوهت الوزارة إلى أن الامتحان العملي لمبحث تكنولوجيا المعلومات للفرعين العلمي والصناعي سيعقد يومي الاثنين والثلاثاء 29/30 أبريل 2019.

فيما سيعقد ذات الامتحان للفروع "الادبي والشرعي والريادة والاعمال، والفندقي والزراعي، والاقتصاد المنزلي"، أيام الخميس والسبت والاحد 2-4-5 مايو 2019.

وفيما يلي جدول امتحانات التوجيهي "الانجاز" لعام 2019 في قطاع غزة والضفة الغربية كما ورد من الوزارة:





