العسيلي: نعمل على تصميم مشاريع استراتيجية لتنشيط الاقتصاد الوطني

الخليل / سما /

أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، على أهمية العمل على تصميم مجموعة من البرامج والمشاريع الاستراتيجية لتوسيع القاعدة الانتاجية لخلق فرص عمل، وتطوير المنتج الوطني لأخذ حصته الحقيقة في السوق الفلسطيني بما يمكن من تنشيط الاقتصاد الوطني.

وشدد العسيلي بعد لقائه محافظ الخليل جبرين البكري، والغرفة التجارية الصناعية في المدينة، على أن تعزيز صمود المواطنين يشكل أولوية في برنامج الحكومة، من خلال اتخاذ مجموعة من التدخلات التي تتماشى مع مستلزمات واحتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن تنشيط الاقتصاد الفلسطيني يتطلب تنفيذ مشاريع استثمارية واعدة وتقديم كل الدعم اللازم للقطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الاساسي للاقتصاد الفلسطيني، ما يتطلب خلال الفترة القريبة تنفيذ مشاريع واعدة، وتأهيل وتطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم.

وتحدث العسيلي عن توجيهات الرئيس وبرنامج الحكومة بشأن تطوير الصناعة الوطنية واستقطاب استثمارات وحماية ودعم المنتج الوطني وتعظيم صادرتنا الوطنية، بما يمكن من بناء اقتصاد قوي يستجيب لمتطلبات الدولة الفلسطينية، ما يستدعي مضاعفة الجهود وتكريس الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والشركاء.

بدوره، أشار المحافظ البكري إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة، وإمكانيات اقامة استثمارات مجدية تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني وعلى المستثمر، ما يتطلب تصميم مشاريع استراتيجية تستجيب للواقع الاقتصادي في المحافظة، في مقدمتها بناء مناطق صناعية.

ووضع المحافظ، وزير الزراعة في صورة الأمان في المحافظة، وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي في المحافظة، مؤكداً أهمية التخطيط ووضع خارطة استثمارية تحدد متطلبات الاستثمار والبرامج والمشاريع المطلوبة تنفيذها والمراكمة في احداث الانجازات ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي.

وفي لقاء منفصل، بحث العسيلي والغرفة التجارية مجموعة من القضايا ذات الصلة بحماية المنتج والصناعة الوطنية، وتعظيم الصادرات، واحداث حالة من التوازن في السوق، إضافة إلى انشاء منطقة ترقوميا الصناعية، وتبسيط الاجراءات في مختلف المجالات وتحسين بيئة الاعمال، وتوظيف مشاريع الطاقة المتجددة في المشاريع.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة مدينة الخليل عبده ادريس: نتطلع الى ترتيب البيت الداخلي وعمل تبادل تجاري حقيقي بين المحافظات لتحقيق التكاملية، ومواكبة التطورات والتغيرات العالمية، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ونعول كثيرا على الشراكة وتكريسها والعمل على توظيفها في خدمة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والسعي نحو عمل تنمية اقتصادية تعالج معدلات البطالة والفقر، عبر اقامة مشاريع استراتيجية واعدة، وتطوير الصناعة الفلسطينية.

في سياق آخر، استمع العسيلي خلال لقائه عدد من موظفي مديرية الوزارة في المحافظة، الى احتياجات المديرية لتحسين الخدمات المقدمة لجمهور المراجعين، مؤكداً أهمية توظيف الابداع والتميز في الارتقاء بخدمات في مختلف المجالات، والذي سينعكس ايجابا على مفهومية تبسيط الاجراءات ذات الصلة بتطوير النشاط الاقتصادي.