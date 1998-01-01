رؤساء عدد من الدول تبارك لليهود عيد الفصح

غزة / سما /

يحتفل اليهود في جميع أنحاء العالم بعيد الفصح منذ ليلة الجمعة، وقد أعرب العديد من القادة الدوليين عن رغباتهم في هذه المناسبة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة: "أتمنى عيد فصح سعيد لجميع المحتفلين به في الولايات المتحدة وإسرائيل وحول العالم".

وبدوره أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في بيان موجه لممثلي الجالية اليهودية في تركيا: "قاعدتنا الاجتماعية قائمة على الاحترام والتسامح من أجل السلام، جميع معتقداتنا وخلافاتنا في التفكير هو أساس وحدتنا الثابتة".

وأضاف "بمناسبة عيد الفصح، أتمنى لجميع اليهود، وخاصة يهود تركيا الذين نعيش معهم بسلام، السعادة والخبر".

ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عيد الفصح اليهودي بأنه "عطلة مهمة" وشارك الوجبة التقليدية ليلة الجمعة، مع جمعية يهودية تعمل على خدمة المسنين.

وقال "إن عيد الفصح يروي قصة قوة الأمل والمثابرة الهائلة للشعب اليهودي، ويخبرنا أن كل شخص يستطيع أن يحدث تغييرا في المجتمعات، ويدعو إلى شجاعته لتغيير العالم".

وأضاف "إنها أيضًا فرصة للاحتفال بالدور الرئيسي الذي لعبه اليهود الكنديون دائمًا في جعل بلادنا مكانًا أفضل".

وقالت رئيسة الوزراء البريطاني تريزا ماي: "أتمنى لجميع العائلات اليهودية التي اجتمعت حول مائدة ليلة عيد الفصح السعادة والهناء".

وأضافت "هذه فرصة للاحتفال بالمساهمة المهمة والمستمرة للجالية اليهودية في بريطانيا، في جميع مجالات الحياة".

وقد أعربت شخصيات سياسية أخرى مثل نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، وإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس والرئيس السابق باراك أوباما عن رغباتهم وأمانيهم بمناسبة عيد الفصح.