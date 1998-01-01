دبور يستقبل وفد رجال الأعمال الفلسطينيين

بيروت /سما/

استقبل اشرف دبور سفير دولة فلسطين لدى لبنان، اليوم السبت، وفد ملتقى رجال الأعمال الفلسطينيين المشاركين في ملتقى اتحاد رجال الأعمال العرب برئاسة محمد نافذ الحرباوي وعضوية مجلس ادارة الملتقى: ناصر عسيلي، ومروان قصراوي، وسعدي السداحنة، وكاظم حسونة.

واكد الوفد، ان القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وان شعبنا الفلسطيني سيفشل جميع التسويات السياسية التي تتجاوز الحقوق الوطنية، مشددا على اهمية مواصلة اللقاءات بين اصحاب الأعمال لترسيخ اواصر العلاقات العربية والاقتصادية والتجارية.

وقدم الوفد للسفير دبور عرضا مفصلا عن الآلية التي يتم اعتمادها في تطوير مصانع فلسطين، رغم الظروف التي تعانيها الصناعة الفلسطينية في ظل الاحتلال الاسرائيلي، الا انها ورغم ذلك بدأت باعتماد التكنولوجيا الرقمية و"الريبوت" في انظمتها الصناعية.

من جهته وضع دبور، الوفد بصورة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومعاناتهم الحياتية والمعيشية وحرمانهم من أبسط الحقوق الانسانية.

في سياق منفصل، استقبل السفير دبور، اليوم، وفد طلاب جامعة بيرزيت المشارك في مسابقة المحكمة العربية الصورية السادسة التي استضافتها الجامعة اللبنانية، برئاسة الدكتور فايز بكيرات، والاستاذة نوار بدير، بحضور الفريق المشارك أميمة مناصرة، وريناد بركات، وآلاء تيم، ومي صالحي، يرافقهم عضو قيادة المكتب الطلابي لحركة "فتح" نزيه شما ومصطفى حمادي.

يذكر ان الفريق الفلسطيني حصل على المرتبة الاولى للمرة الرابعة والثالثة على التوالي في منافسة 17 فريقا من 13 دولة عربية وحصلت الطالبة آلاء تيم على افضل مركز في الجولة النهائية.

وهنأ السفير دبور الفريق لحصولهم على هذه المراكز، واثنى على دور الشباب في رفع اسم فلسطين عاليا في كافة المجالات الرياضية والثقافية والفنية.

كما استقبل السفير دبور، اليوم، وفد اعضاء المكتب التنفيذي للجان الشعبية للمخيمات الفلسطينية في المحافظات الشمالية والمكون من محمود مبارك، وأحمد ابو خيران، وأحمد ذوقان، وجمال عوضات، وطه الايراني، ومحمد نخلة، بحضور امين سر اللجان الشعبية في لبنان ابو اياد الشعلان، ومسؤول دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان جمال فياض.

وتم خلال اللقاء استعراض الاوضاع التي يعانيها ابناء شعبنا في مخيمات الوطن والشتات، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك في كافة المجالات لتطوير الخدمات التي تقدمها اللجان الشعبية في المخيمات كافة.