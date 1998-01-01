قرقاش لتركيا: عند زوال المصداقية يصبح كلامك "مسخرة"!

ابو ظبي /سما/

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على مزاعم تركيا اعتقال متهمين بالتجسس لصالح الإمارات، منتقدا ومشككا بمصداقية البعض، دون أن يتضمن التعليق إشارة لجهة محددة.

وسخر الوزير الإمراراتي من تلك الأنباء، فكتب قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي تويتر، "عند زوال المصداقية تصبح غير قابل للتصديق، ولا تؤخذ كلمتك على محمل الجد".

وكان مسؤول تركي رفيع المستوى، لم يكشف عن هويته، ذكر لوكالة "رويترز" أن الأمن التركي أوقف شخصين يشتبه بقيامهما بالتجسس على مواطنين عرب، بمن فيهم معارضون سياسيون مقيمون في الأراضي التركية، بتكليف من دولة الإمارات.

من جهتها ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الجمعة، نقلا عن مصادر قضائية، أن السلطات المعنية تحقق فيما إذا كانت للموقوفين علاقة بمقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر العام الماضي.