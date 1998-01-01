  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قرقاش لتركيا: عند زوال المصداقية يصبح كلامك "مسخرة"!

السبت 20 أبريل 2019 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرقاش لتركيا: عند زوال المصداقية يصبح كلامك "مسخرة"!


ابو ظبي /سما/

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على مزاعم تركيا اعتقال متهمين بالتجسس لصالح الإمارات، منتقدا ومشككا بمصداقية البعض، دون أن يتضمن التعليق إشارة لجهة محددة.

وسخر الوزير الإمراراتي من تلك الأنباء، فكتب قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي تويتر، "عند زوال المصداقية تصبح غير قابل للتصديق، ولا تؤخذ كلمتك على محمل الجد".

وكان مسؤول تركي رفيع المستوى، لم يكشف عن هويته، ذكر لوكالة "رويترز" أن الأمن التركي أوقف شخصين يشتبه بقيامهما بالتجسس على مواطنين عرب، بمن فيهم معارضون سياسيون مقيمون في الأراضي التركية، بتكليف من دولة الإمارات.

من جهتها ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الجمعة، نقلا عن مصادر قضائية، أن السلطات المعنية تحقق فيما إذا كانت للموقوفين علاقة بمقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر العام الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

مبعوث ترامب: هذا ما نريده من الفلسطينيين والاسرائيليين بشأن صفقة القرن وسيكون الطرفان راضيين

مصر: عملية جراحية "غير مسبوقة" لجنين في رحم أمه

ترامب يهاتف حفتر ويعرب له عن دعمه لهجومه على طرابلس بـ"ليبيا"

هذا ما سيكشفه الرئيس لنظيره المصري اليوم في القاهرة ...

حماس تتهم الأمم المتحدة بالإبطاء بتنفيذ التفاهمات

صحيفة: خلق أزمة في الأردن واثارة الفتنة لصرف الانتباه عن صفقة القرن"

بحر: غزة لن تتوسع شبرًا في سيناء و"الغرفة المشتركة" تراقب التطبيق على الأرض

الأخبار الرئيسية

معاريف: السلطة مدينة بالمليارات وستتوقف عن دفع الرواتب وابو مازن سيكون رئيس بلا سلطة

مجلة أمريكية تكشف عن رسالة سرية من كوشنير حول "صفقة القرن"

الاحتلال يزعم احباط محاولة طعن على حاجز زعترة جنوب نابلس

تلفزيون اسرائيلي: "الأموال التي ستتدفق إلى غزة و حماس هي الطعم الذي نُصب لهم "

كاتب إسرائيلي: الادارة الامريكية تسعى للإطاحة بالرئيس عباس