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الرئيس يصل القاهرة..

السبت 20 أبريل 2019 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يصل القاهرة..


القاهرة /سما/

 وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية يلتقي خلالها أخاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يشارك سيادته في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم غد الأحد، لبحث الأوضاع الخطيرة في الأرض الفلسطينية، والذي يعقد بناء على طلب دولة فلسطين.

وكان في استقبال الرئيس على أرض مطار القاهرة الدولي، وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، وسفير دولة فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، إضافة إلى كادر السفارة ومندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية.

ويرافق الرئيس في زيارته، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

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