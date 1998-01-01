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المدافع صيدم يضع حدا لمسيرته في الملاعب الغزية

السبت 20 أبريل 2019 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
المدافع صيدم يضع حدا لمسيرته في الملاعب الغزية


غزة / سما /

أعلن المدافع نبيل صيدم قائد فريق اتحاد خانيونس, عن اعتزاله لعب كرة القدم نهائيا, عقب نهاية الموسم الجاري 2018-2019.

وقال صيدم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إنه وضع حدا لمسيرته الكروية كلاعب, بعد "22 عاما" في الملاعب الغزية برفقة اتحاد خانيونس.

وأضاف: "أخيرا بعد سنوات طويلة, أعلن اعتزالي كرة القدم, شكرا لكل من دعمني وشجعني طوال مسيرتي, أتمنى التوفيق لزملائي في البطولات المقبلة".

يشار إلى أن صيدم يعدّ أحد العناصر الرئيسية في صفوف اتحاد خانيونس على مدار سنوات طويلة, وارتدى شارة قيادة الفريق في الكثير من البطولات الغزية.

#نبيل صيدم

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