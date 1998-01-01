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اشتية يتسلم رسالة تهنئة من نظيره اليوناني

السبت 20 أبريل 2019 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

تلقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، رسالة تهنئة من رئيس الوزراء اليوناني إليكسيس تسيبراس، لمناسبة توليه منصبه، حيث تمنى فيها له النجاح في مهامه.

وجاء في رسالة تسيبراس التي تلقاها اشتية: "إن الشعبين اليوناني والفلسطيني بينهما روابط تاريخية، وبلدنا دعم باستمرار حل الدولتين على أساس حدود 1967 مع القدس الشرقية كعاصمة لفلسطين".

وأضاف تسيبراس: "لدي ثقة بأننا سنستمر بالعمل عن قرب، سواء بشكل ثنائي أو عبر الإطار الثلاثي الذي طورناه مع قبرص، لتقوية الشراكة في الميادين الدبلوماسية والاقتصادية لمنفعة الشعبين".

#محمد اشتية

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