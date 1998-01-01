جامعة بيرزيت تفوز بمسابقة المحكمة الصورية العربية في لبنان

رام الله / سما /

فاز فريق دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، بمسابقة المحكمة الصورية العربية بنسختها السادسة، في الجامعة اللبنانية في بيروت، بمشاركة 17 جامعة من 13 دولة عربية.

ومثل جامعة بيرزيت الطلبة آلاء تيم، ومي صالحي، وأميمة مناصرة، وريناد بركات، كما فازت الطالبة آلاء بجائزة أفضل مترافع على مستوى كافة الفرق المشاركة.

وهذه هي المرة الرابعة والثالثة على التوالي التي تفوز فيها جامعة بيرزيت بالمركز الأول في مسابقة المحكمة الصورية العربية، إذ سبق لها الفوز في النسختين الرابعة والخامسة عامي 2017 و2018 في دولة الكويت، وفي النسخة الثانية عام 2018 في دولة قطر.

وخاض فريق دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة ثلاث جولات تمهيدية في نسخة هذا العام، استطاع فيها الفوز على فرق جامعة الاسكندرية، وجامعة اليرموك، وكلية القانون الكويتية العالمية، وهو ما أهله للدور ربع النهائي؛ وفيه استطاع الفوز على فريق جامعة الإسكندرية مرة أخرى، ليواجه في الدور نصف نهائي فريق جامعة بغداد ويفوز عليه ويتأهل إلى الجولة النهائية ويتفوق على فريق الجامعة اللبنانية، المستضيفة للمسابقة، وبالتالي تتويجه بالمركز الأول.

يشار إلى أن هذه المسابقة تعقد بشكل سنوي منذ العام 2014، وشارك فيها هذا العام 17 جامعة يمثلون 13 دولة عربية وهي (فلسطين، ومصر، والعراق، ولبنان، والسعودية، والأردن، وسلطنة عُمان، والكويت، والجزائر، وتونس، وقطر، والبحرين، والمغرب)، وتقوم المسابقة على قضية افتراضية، وتعقد على مرحلتين، تتمثل الأولى في إعداد مذكرات خطية للادعاء والدفاع، أما الثانية فتتبارى فيها الفرق شفويا فيما بينها أمام لجان تحكيم محايدة، وذلك بتمثيل جهتي الادعاء والدفاع.