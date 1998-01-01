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صحيفة: صاروخ إسرائيلي جديد للتغلب على "إس-300" بسوريا

السبت 20 أبريل 2019 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: صاروخ إسرائيلي جديد للتغلب على "إس-300" بسوريا


القدس المحتلة / سما /

أعلنت جريدة ألمانية عن أن "إسرائيل صنعت صاروخًا جديدًا أسرع من الصوت من فئة جو – أرض" بهدف التغلب على منظومة "إس- 300" في سوريا.

وقالت جريدة "تيليبوليس" إن الجيش الإسرائيلي استخدم الصواريخ الجديدة المسماة "رامبيغ" لقصف محافظة حماة السورية في الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن الإسرائيليين يجدون الصواريخ الجديدة قادرة على "خداع" وسائط الدفاع الجوي الروسية الموجودة في سوريا ومنظومة "إس-300" بوجه خاص.

وذكرت الجريدة الإلكترونية الألمانية أن صاروخ "رامبيغ" الذي أعلنت "إسرائيل" عن وجوده في يونيو/حزيران الماضي يزن 570 كيلوغراما ويبلغ طوله 4.5 متر ويصل مداه إلى 150 كيلومترًا.

وصمم صاروخ "رامبيغ" لقصف أهداف تحميها وسائط الدفاع الجوي ولتدمير المخابئ تحت الأرض.

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