جامعة بيرزيت الأولى عربيا في مسابقة المحكمة الصورية

رام الله / سما /

حصل فريق كلية الحقوق والادارة العامة في جامعة بيرزيت على المرتبة الأولى عربيا، وجائزة افضل مترافع في مسابقة المحكمة الصورية العربية السادسة المنعقدة في لبنان للعام ٢٠١٩

وتشكل الفريق من الطالبات مي صالحي، ريناد بركات، اميمة مناصرة، والاء تيم، والتي بدورها حصلت ايضا على جائزة افضل مترافع.

وأجريت المسابقة بمشاركة 17 جامعة من 13 دولة عربية.

وهذه هي المرة الرابعة والثالثة على التوالي التي تفوز فيها جامعة بيرزيت بالمركز الأول في مسابقة المحكمة الصورية العربية، إذ سبق لها الفوز في النسختين الرابعة والخامسة عامي 2017 و2018 في دولة الكويت، وفي النسخة الثانية عام 2018 في دولة قطر.

وخاض فريق دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة ثلاث جولات تمهيدية في نسخة هذا العام، استطاع فيها الفوز على فرق جامعة الاسكندرية، وجامعة اليرموك، وكلية القانون الكويتية العالمية، وهو ما أهله للدور ربع النهائي؛ وفيه استطاع الفوز على فريق جامعة الإسكندرية مرة أخرى، ليواجه في الدور نصف النهائي فريق جامعة بغداد ويفوز عليه، ويتأهل إلى الجولة النهائية ويتفوق على فريق الجامعة اللبنانية، المستضيفة للمسابقة، وبالتالي تتويجه بالمركز الأول.