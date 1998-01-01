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معبر الكرامة : 44 ألف مسافر تنقلوا الأسبوع الماضي

السبت 20 أبريل 2019 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

تنقل اكثر من 44 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 179 مطلوبا جنائياً.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (26391) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (17862) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأشار البيان، إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (179) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وأضاف البيان، أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق ل (12) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (19) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.

#معبر الكرامة

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