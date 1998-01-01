  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جولات ترفيهية وتعريفية لمتطوعات وموظفات مؤسسة برامج الطفولة

السبت 20 أبريل 2019 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

نظمت مؤسسة برامج الطفولة رحلات ترفيهية وتعريفية لعدد من المتطوعات والموظفات في المؤسسة، كنوع من التكريم والتحفيز، إضافة الى الابعاد الاجتماعية والتطوعية والمكانية لهذا النشاط، من جهة وتوثيق العلاقات الاجتماعية بين المتطوعات والموظفات والربط الذهني والعاطفي بين المتطوعة والمكان الذي تم اختياره في هذه الرحلات من جهة اخرى.

وقد توجهت رحلة متطوعات وموظفات قرى شمال غرب القدس الى حيفا وعكا. 

اما متطوعات وموظفات القدس ومخيم شعفاط فقد تم تسيير رحلة لهن الى بلدة بتير، للتعرف على هذه البلدة الفلسطينية الجميلة جغرافية وتراثا.  

وتخلل الرحلتين تثقيف بالعمل التطوعي كمفهوم وسلوك يهدف الى تقديم الخدمات للمجتمع وتعميق علاقة المتطوعة ببيئتها الاجتماعية.

يذكر ان مؤسسة برامج الطفولة تستقطب عددا من المتطوعات اللواتي يتم تطوير قدراتهن من خلال اشراكهن في دورات تمكينيه تعقدها المؤسسة في أماكن عملها وانتشارها.

الأكثر قراءة اليوم

مصر: عملية جراحية "غير مسبوقة" لجنين في رحم أمه

بالصور.. 42 اصابة بينها خطيرة شرق قطاع غزة

ترامب يهاتف حفتر ويعرب له عن دعمه لهجومه على طرابلس بـ"ليبيا"

الرئيس عباس الى القاهرة

اطلاق نار على قوة عسكرية اسرائيلية جنوب قطاع غزة والاحتلال يقصف مراصد للمقاومة

بحر: غزة لن تتوسع شبرًا في سيناء و"الغرفة المشتركة" تراقب التطبيق على الأرض

حماس: هناك اوراق بيد المقاومة كفيلة بتبيض السجون وتوجه رسالة الى الاحتلال بشأن اسراهم

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يزعم احباط محاولة طعن على حاجز زعترة جنوب نابلس

تلفزيون اسرائيلي: "الأموال التي ستتدفق إلى غزة و حماس هي الطعم الذي نُصب لهم "

كاتب إسرائيلي: الادارة الامريكية تسعى للإطاحة بالرئيس عباس

حماس تتهم الأمم المتحدة بالإبطاء بتنفيذ التفاهمات

غرينبلات

مبعوث ترامب: هذا ما نريده من الفلسطينيين والاسرائيليين بشأن صفقة القرن وسيكون الطرفان راضيين