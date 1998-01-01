جولات ترفيهية وتعريفية لمتطوعات وموظفات مؤسسة برامج الطفولة

القدس المحتلة / سما /

نظمت مؤسسة برامج الطفولة رحلات ترفيهية وتعريفية لعدد من المتطوعات والموظفات في المؤسسة، كنوع من التكريم والتحفيز، إضافة الى الابعاد الاجتماعية والتطوعية والمكانية لهذا النشاط، من جهة وتوثيق العلاقات الاجتماعية بين المتطوعات والموظفات والربط الذهني والعاطفي بين المتطوعة والمكان الذي تم اختياره في هذه الرحلات من جهة اخرى.

وقد توجهت رحلة متطوعات وموظفات قرى شمال غرب القدس الى حيفا وعكا.

اما متطوعات وموظفات القدس ومخيم شعفاط فقد تم تسيير رحلة لهن الى بلدة بتير، للتعرف على هذه البلدة الفلسطينية الجميلة جغرافية وتراثا.

وتخلل الرحلتين تثقيف بالعمل التطوعي كمفهوم وسلوك يهدف الى تقديم الخدمات للمجتمع وتعميق علاقة المتطوعة ببيئتها الاجتماعية.

يذكر ان مؤسسة برامج الطفولة تستقطب عددا من المتطوعات اللواتي يتم تطوير قدراتهن من خلال اشراكهن في دورات تمكينيه تعقدها المؤسسة في أماكن عملها وانتشارها.