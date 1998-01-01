تغلب على الهوس بشريك حياتك في 7 خطوات

وهذا السلوك بلا شك يضر بالطرفين ويفسد بينهما العلاقة، وأورد موقع “لايف هاك” مجموعة من الخطوات لمن يرغب في التغلب على هوسه بشريك حياته وهي:

ميز الحب الحقيقي عن الاصطناعي

الحب الحقيقي عبارة عن مشاعر طبيعية تنتج تجاه شخص دون أي مبالغة في المشاعر، أما الحب الاصطناعي فهو صورة للشخص يضعها المرء في مخيلته وتحوله لشخص غير عادي.

الهوس يؤدي لجهل حقيقة هذا الشخص

الهوس يغير الطريقة التي نرى بها الأشياء، ويؤدي الحب الأعمى لشخص ما لجهل حقيقة هذا الشخص ما ينتج عنه علاقة غير صحية، بسبب المغالاة في المشاعر تجاه شريك حياتك الذي قد لا يبادلك القدر نفسه من المشاعر.

انظر للعلاقة من منظور الطرف الآخر

حاول أن تنظر لعلاقتك مع شريك حياتك من منظور الطرف الآخر، فقد يكون لديه أولويات وشغف آخر بحياته، لذلك عليك أن تدرك أن وجودك وحده لن يكون أولوية الشريك الوحيدة.

مخاطر الهوس

يجب أن تدرك مخاطر الهوس لأن الأشخاص الذين يعانون منه يركزون أكثر من اللازم على الطرف الآخر، وهو ما يؤدي لشعور بالألم والتعاسة.

تعامل بشكل ندي ومريح

تعامل مع شريك حياتك بشكل مريح وندي ولا تجعل مشاعرك الفياضة تطغى وتحول علاقتك به لعلاقة غير متكافئة تكن فيها أنت الطرف الأضعف.

اقض الوقت مع العائلة والأصدقاء

بدلًا من التركيز على شخص واحد تحبه فكر في الأشخاص من حولك، سواء من عائلتك أو الأصدقاء الذين يحبونك، لأن شريكك ليس كل شيء بحياتك.

ممارسة الأنشطة والهوايات

حاول أن تفعل شيئًا يثير اهتمامك، سواء قراءة أو حضور دروس اليوغا أو ممارسة الرياضة، لأن ذلك سيمنحك بعض الوقت بعيداً عن شريك الحياة كما يزيد من ثقتك بنفسك.