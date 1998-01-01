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محمد رمضان يتعاقد مع روتانا رسميًا

السبت 20 أبريل 2019 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد رمضان يتعاقد مع روتانا رسميًا


وكالات / سما /

وقع الفنان المصري محمد رمضان، عقد شراكة مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات خاصة بعد نجاحه في الحفلات وكليباته التي قدمها خلال الفترة الأخيرة.

ونشر مدير مكتب شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بالقاهرة، سعيد إمام، عدة صور له مع الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 ويظهر رمضان في الصور، وهو يوقع على عقود عمل مع الشركة خلال جلسة التي عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونشر مدير مكتب روتانا الصور، دون الكشف عن نوع التعاقد مع الشركة، وانهالت التعليقات بالمباركة على توقيع العقد المشترك.

 وشارك محمد صورة له وهو يمتطي ظهر حصان عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات والصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام"، معلقا "انتظروني"، تعبيرًا عن تجهيزه لعمل مرتقب.

 ووصل كليب محمد رمضان الأخير "القمر" إلى 11 مليون مشاهدة على موقع  "يوتيوب"، والذي طرحه في أواخر الشهر الماضي عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

ويشارك رمضان، في مسلسل جديد يحمل اسم "زلزال" من بطولته، ويعكف حاليًا على تصويره، والذي يخوض به السباق الرمضانى المقبل، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

#محمد رمضان #روتانا

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