هل تعاني من التوتر‬؟ علامات يجب أن تأخذها على محمل الجد

أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن هناك بعض العلامات الشائعة التي تشير إلى الإصابة بالتوتر، وعادة لا يأخذ المرء هذه العلامات على محمل الجد في خضم الحياة اليومية.
وتعتبر تقلبات الوزن من أهم العلامات التي تشير إلى الإصابة بالتوتر، رغم تناول الطعام بشكل طبيعي، وهنا يجب أخذ المزيد من الوقت للراحة والاسترخاء ومحاولة التخلص من الإجهاد والتوتر. كما أن مشاكل الجلد والبشرة تشير أيضا إلى الإصابة بالتوتر، ومنها ظهور البثور أو حالات الاحمرار أو جفاف البشرة.
ومع شعور المرء بالإعياء بصفة مستمرة، فإنه يتعين عليه مراجعة أسلوب حياته ومحاولة الاستمتاع بالراحة والهدوء، نظرا لأن التوتر والضغط العصبي يؤثران على النظام المناعي مما يجعل المرء أكثر عرضة للأمراض.
وإذا كان المرء يعاني من قلة التركيز في مشاغله اليومية سواء كانت بالعمل أو المنزل، فإنه ذلك يعد من المؤشرات الهامة على الإصابة بالتوتر، علاوة على أن صعوبة النوم ليلا تعتبر من النتائج الشائعة حيث يعتبر النوم الهادئ علامة على الصحة الجيدة.
وإلى جانب فقدان الشعر فإن عدم الرغبة بالممارسة الجنسية أيضا من العلامات الهامة للإصابة للتوتر، بالإضافة إلى أعراض الإجهاد الزائد مثل عدم انتظام ضربات القلب مع الشعور بألم شديد بمنطقة الصدر، وهنا يتعين استشارة الطبيب المختص فورا، إذا ظهرت هذه الأعراض بانتظام أو إذا زادت حدتها مع مرور الوقت.