تسريبات تكشف مزايا "ماك أو إس" الجديد

وكالات / سما /

تكشف شركة آبل في حزيران/يونيو أحدث إصدارتها لأنظمة التشغيل iOS وmacOS.

وأشارت تسريبات نشرها موقع 9to5Mac إلى أن آبل تخطط لنقل بعض الخصائص الموجودة في iOS إلى نظام macOS.

ومن بين هذه الخصائص خاصية "اختصارات سيري" Siri Shortcut التي تتيح للمستخدمين برمجة سلسلة من الأوامر الصوتية لمساعد آبل الصوتي.

وسيتمكن المطورون حسب التسربيات من تحويل تطبيقاتهم التي تعمل على آيفون وآيباد إلى أجهزة ماك.

وتعتزم آبل أيضا وضع خاصية Screen Time ، التي تعرض للمستخدمين الوقت الذي يقضونه في استخدام هواتفهم، في نظام macOS بعد أن كانت موجودة فقط في iOS.

وكانت تسريبات أخرى تحدثت عن أي التحديثات الجديدة ستمكن مستخدمي أجهزة ماك من استخدام أجهزة آيباد كشاشات عرض إضافية.