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فرنسا.. تطبيق مراسلات حكومي

السبت 20 أبريل 2019 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا.. تطبيق مراسلات حكومي


وكالات / سما /

أطلقت الحكومة الفرنسية مؤخرا تطبيق مراسلة خاصا بها أسمته "تشاب"، كي يستخدم من قبل موظفيها بدلا عن تطبيقات المراسلة الأخرى مثل واتساب ، وذلك في سبيل حماية ما يتداوله موظفو الحكومة ضد أي اختراق.

رغم ذلك، تمكن أحد القراصنة الإلكترونيين من العثور على ثغرة أمنية في التطبيق الفرنسي مكنته من اختراقه، بل وإنشاء حساب خاص به على التطبيق المفترض أن يقتصر استخدامه على موظفي الحكومة فقط.

ولم يقم مبرمجو التطبيق بإنشائه من الصفر، بل اعتمدوا على مشروع مفتوح المصدر يدعى "ريوت"، هو بدوره بني على بروتوكول مراسلات مفتوح المصدر أيضا معروف باسم ماتريكس، يوفر خدمة تشفير الرسائل بين طرفي المحادثة. وتعتمده شركات مشهورة كواتساب، وغوغل، وفيسبوك في بعض خدماتها.

ويستخدم الموظفون الحكوميون في فرنسا تطبيقات تليغرام وواتساب في تبادل معلومات قد تكون حساسة، وهو ما خلق الحاجة لإطلاق تطبيق "تشاب".

وقامت السلطات الفرنسية المسؤولة بتدارك الخلل وأطلقت التطبيق رسميا الجمعة، كما أعلنت عزمها إطلاق نظام لكشف نقاط الضعف في التطبيق.

#المراسلات #فرنسا #تطبيق

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