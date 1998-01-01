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تلفزيون اسرائيلي: "الأموال التي ستتدفق إلى غزة و حماس هي الطعم الذي نُصب لهم "

السبت 20 أبريل 2019 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تلفزيون اسرائيلي: "الأموال التي ستتدفق إلى غزة و حماس هي الطعم الذي نُصب لهم "


القدس المحتلة / سما /

قال مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية ألون بن دافيد، اليوم السبت إن الأموال التي ستتدفق إلى قطاع غزة كجزء من التفاهمات مع تل ابيب ، والتي سيصل بعضها لجيوب أعضاء حماس، هي الطعم الذي نُصب لهم.

واضاف انه طالما أبقت "إسرائيل" يدها على الصنبور الذي يمكن إغلاقه، سيتعين على حماس الحفاظ على سلوك جيد وعدم التصعيد على حد زعمه .

وتابع قائلا :" لم يفكر نتنياهو في مشاركة تفاصيل اتفاقيات غزة مع الجمهور الإسرائيلي، وترك الإسرائيليين يسمعون حول ما تم الاتفاق عليه مما يتحدث به قادة حماس.

وقال أن الاتفاق مع الأسرى الفلسطينيين يمكن أن يمهد الطريق لترتيب أوسع مع غزة، والذي سوف يشمل أيضًا حلاً لقضية المفقودين والأسرى الإسرائيليين، وهكذا مر يوم الأسير بهدوء هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يستمر الهدوء خلال يوم "النكبة" ومسابقة الأغنية الأوروبية.
 

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