المحترفين: الثقافي يخسر من الأمعري ويضمن البقاء والظاهرية يقترب من الاولى

رام الله / سما /

انتهت مباريات الاسبوع ال 19 من دوري القدس للمحترفين برعاية "اوريدو" مساء أمس الجمعة ، حيث جرت مباراتان على امل ان تبدأ مباريات الاسبوع ال20 يوم الاثنين .

في مباريات الجمعة فاز الامعري على الثقافي، والسموع على الظاهرية

بهذه النتائج ضمن الثقافي البقاء لأنه يتفوق على الظاهرية بفارق المواجهات المباشرة (3-صفر) وصفر-1) بينما يتلخص أمل الظاهرية الضعيف جدا بالفوز في مبارياته الثلاث المتبقية وآخرها أمام الامعري التي يتوجب عليه الفوز بها بفارق هدفين ليكسر قاعدة المواجهات المباشرة لصالحه مع الأمعري الذي فاز على الغزلان ذهابا 1-صفر وكل ذلك مشروط بتعثر الأمعري في مباراتيه القادمتين علما بأن الأخير يحتاج لنقطة واحدة فقط ليضمن البقاء.

الامعري + الثقافي

فاز فريق مركز شباب الامعري على فريق ثقافي طولكرم بالنتيجة 3/ صفر في اللقاء الذي احتضنه ملعب ماجد اسعد بالبيرة وراقبه خالد الصياد .

وبهذا رفع الامعري رصيده الى "23" نقطة فيما بقي الثقافي برصيد "23" نقطة .

فقد قاد نجم فريق الامعري احمد عبدالله فريقه لفوز مستحق على ثقافي طولكرم بثلاثة اهداف نظيفة،.

اندفع مبكراً لاعبو الامعري لمناطق الثقافي ، في محاولة لاصابة الشباك، وكاد ان يتحقق ذلك عبر كرة سددها احمد عبدالله لترتطم بالقائم ولتبعد من جانب المدافعين،

وبعد مرور ربع ساعه على انطلاق المباراة تكللت هجمات الامعري بهدف السبق ، عبر احمد عبدالله صوب كرة ثاتبة وضعها في حلق المرمى.

ووصلت كرة عرضية للاعب الثقافي نمر واصف، داخل الصندوق، ليحاول مراوغة المدافع قبل أن تتحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وشهدت بداية الشوط الثاني هدف تعزيز النتيجة للامعري ، عن طريق المشاكس احمد عبدالله عتدما تابع كرة داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة واسكنها الشباك"55"، الثقافي حاول من خلال الكرات الطويلة الوصول لمرمى الحارس سماحه.

وعاد الامعري للمرة الثالثة ،وهز شباك الثقافي بالهدف الثالث ، احرزه اللاعب عدي حماد من كرة عرضية سددها براسه لتمر من بين يدي الحارس فاخوري" 65"،

وفي هذه اللحظات اندفع لاعبو الثقافي للعمق، في محاولة منهم لتقليص الفارق، لكن تلك المحاولات توقفت عند مدافعي الامعري. لتنتهي المباراة بفوز الامعري بثلاثة اهداف نظيفة.

ادار اللقاء براء ابو عيشه، وساعده احمد ذوقان، رائد ابو عامر، ورابعاً عمر دولة ، مقيم الحكام ياسين صلاحات، وراقب المباراة خالد الصياد.

السموع + الظاهرية

احتضن ملعب دورا لقاء السموع والظاهرية الذي راقبه محمود ابو صبيح وانتهى بفوز السموع بالنتيجة 4/3 .

وبهذا الفوز تجمد رصيد الظاهرية عند النقطة "14" فيما رفع السموع رصيده الى "31" نقطة .

سجل للسموع :علي عدوي في الدقيقة "19+ 66" وأضاف الهدف الثالث وائل عواودة في الدقيقة "68" واختتم رامي مسالمة في الدقيقة "77" بالهدف الرابع .

سجل للظاهرية : اياد ابو غرقود في الدقيقتين "35+ 74" وأضاف احمد ماهر في الدقيقة "87" .

حكم اللقاء : عماد بوجه ، كمال شريتح ، رامي حلاحلة ويزيد ابو عرقوب .