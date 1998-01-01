الوطني لألعاب القوى يبدأ المشاركة في البطولة الآسيوية

رام الله / سما /

يبدأ المنتخب الوطني لألعاب القوى مشاركته الأحد 21 الجاري في منافسات النسخة الـ23 من البطولة الآسيوية لأم الألعاب في العاصمة القطرية الدوحة على إستاد خليفة الدولي، بمشاركة 45 دولة، والتي تستمر حتى 24 من نيسان الجاري.

ويضم وفد المنتخب ٥ لاعبين، إضافة إلى تامر العبسي نائب رئيس الاتحاد، وفاطمة الفقيه أمين سر الاتحاد، حيث تشارك العداءة ديما الشيخ في سباق ١٠٠م، والمتسابق أحمد نزيه في سباق ٨٠٠م في اليوم الأول، في اليوم الثاني يشارك محمود اسبيتان، وعبد الرحيم عبيات في سباق ٥٠٠٠م. ويختتم المتسابق وسيم أبو ذيب المشاركة في اليوم الثالث في سباق ١٥٠٠م، فيما تشارك المتسابقة ديما الشيخ في سباق ٢٠٠م.