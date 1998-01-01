مشاركة واسعة ببطولة قدسنا لمصارعة الذراعين

القدس المحتلة / سما /

أطلق تجمع قدسنا للاتحادات الرياضية والاتحاد الفلسطيني للقوة البدنية ومصارعة الذراعين بطولة "قدسنا لثني الذراعين " للماسترز حيث خصصت لجيل 40 عاما فما فوق وفق الانظمة والقوانين المتبعة بالاتحاد العالمي للعبة.

وقد أنطلقت البطولة مساء الخميس بحضور امين سر تجمع قدسنا احمد البخاري وسكرتير عام جمعية الشبان المسيحية- القدس بيت ناصر ورئيس الاتحاد الفلسطيني للقوة البدنية فارس حجازي ومدير الدائرة الرياضية بالجمعية يوسف فتيحة وخبير الكاراتيه اسامة الشريف وعدد من رواد الرياضة المقدسية يتقدمهم فتحي الشامي ومروان زاهدة.

هدفت البطولة للأحكتكاك والتعريف بها وبقوانينها ونظمها وجرت بأشراف رئيس الاتحاد فارس حجازي وأشرف على تحكيم النزالات البطل مراد عدوين، وشهدت مشاركة واسعة وودية من لاعبين محترفين وشخصيات رياضية شاركت كضيف شرف بهذه البطولة التي عادت من جديد لملاعب الجمعية بعد غياب نصف قرن.

شهدت البطولة منافسة قوية وحضور لافت للرياضي عرابي الرشق الذي أثبت حضوره وتفوقه بهذه الرياضة بالرغم من عدم مشاركته سابقا بمثل هذه الرياضات، وايضا كان لافتا حضور الرياضيين شاهر ابو سرية وخالد حمو وابراهيم صلاح الدين والخبير اسامة الشريف.

وللمرة الاولى يشارك الرياضي احمد البخاري كضيف شرف أمام البطل الدولي مراد عدوين الذي تفوق بسهولة على البخاري، والمشاركة اللافتة كانت لرئيس الاتحاد فارس حجازي والخبير اسامة الشريف، ويوسف فتيحة وبيتر ناصر ومدرب اللياقة البدنية بالجمعية احمد بزيز الذي شارك بالأشراف والتحضير لهذه البطولة.

وشارك بالبطولة كل من: محمد ابو فرحة، كريم الانصاري، مؤيد زاهدة، سراج زاهدة، فيما أفتتحت البطولة ضيفتا الشرف طفلتا الكاراتيه زينة الشرفاء وميلينا ابو رومي بأشراف مدربهما اسامة الشريف. سكرتير عام الجمعية بيتر ناصر اشاد بهذا الحراك الرياضي النشط في ملاعب الجمعية وعودة رياضات عريقة من جديد للملاعب مشيدا بالشراكة الناجعة مع تجمع قدسنا والاتحادات الرياضية الفلسطينية، فيما قدم فارس حجازي في نهاية البطولة شعار تجمع قدسنا لبيتر ناصر، وتم تتويج المشاركين بالميداليات التذكارية المقدمة من تجمع قدسنا.