فالفيردي: جوارديولا أفضل مدرب في العالم مهما حدث

وكالات / سما /

قال إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق نادي برشلونة أنه يعتبر مواطنه بيب جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم، حتى بعد توديع مانشستر سيتي الإنجليزي لمسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي.

المدرب الإسباني واجه وسائل الإعلام في ضوء مباراة ريال سوسييداد يوم السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

عما إذا كان متفائلاً بحسم لقب الليجا حسابياً في القريب العاجل، قال “ما يدفعنا فوق كل شيء هو الحاجة إلى الفوز. إنه أسبوع من 9 نقاط، وهذه هي النقاط التي نحتاجها لنكون بطلاً. الفوز غداً يعني الكثير بالنسبة لنا من كافة الوجوه. عليك أن تلعب في لا ليجا وهذا هو السبب وراء أن مباراة الغد مهمة للغاية”.

وعن منافسه في نصف نهائي دوري الأبطال، ليفربول الإنجليزي، قال “منافس قوي بخط هجوم يظهر إمكانياته الموسم الماضي وهذا الموسم. لقد قدموا بطولة رائعة والآن هم في نصف النهائي، كما أنه يقاتلون على لقب البريميرليج. إنها مباراة جذابة جداً للجميع وبالتأكيد ستكون الأمور صعبة، ولكن النهائي في الأفق وسوف نقدم كل شيء. ليفربول يقوم بعمل جيد للغاية”.

وعن أفضل مدرب في العالم بالنسبة له، قال “بالنسبة لي هو جوارديولا دون أي شك، بغض النظر عما إذا كان قد سقط أو لا”.