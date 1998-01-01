حكم يعلن اعتزاله بسبب أخطائه

وكالات / سما /

قرر الحكم الكولومبي نولبرتو أرارات اعتزال المهنة, بعدما أقر بارتكابه أخطاء في المباريات الأخيرة بالمسابقة، وذلك لعدم الإضرار بالأندية.

وقال أرارات في خطابه الذي أرسله إلى لجنة التحكيم الوطنية: "لا أريد أن أواصل بأخطائي البشرية الإضرار بكرة القدم الكولومبية التي أعطتني الكثير، ولا بالأندية التي تسعى جميعها للعب والخروج بنتائج إيجابية".

ويعود هذا القرار الغريب من الحكم الكولومبي, إلى عدم تمكنه من "المضي قدما" إزاء "المتطلبات العديدة" التي يواجهها التحكيم في بلاده، لذا يأمل في ظهور "شبان جدد يتمتعون بقدرات هائلة" لإدارة مباريات الدوري.

وتعرض نولبرتو للعديد من الانتقادات عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب أخطائه في المباريات الأخيرة، مثل إلغاء هدف للزوار خلال مباراة الثلاثاء الماضي بين فريقي بوكارامانجا وأونسي كالداس (1-1) بالدوري، بداعي وجود لمسة يد مشكوك في صحتها للاعب خوان بابلو نييتو، وعدم احتسابه ركلة جزاء واضحة بسبب عرقلة اللاعب نفسه داخل المنطقة.

واختتم الحكم: "متأكد من أن نجاحاتي أكثر من أخطائي طوال مسيرتي في التحكيم الممتدة لـ15 عاما، لكن ينبغي أن أكون صريحا مع نفسي وأن أقر بأني لا أقوم بعمل جيد في الفترة الحالية".