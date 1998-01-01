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جاريث بيل يبلغ إدارة ريال مدريد بقراره النهائي

السبت 20 أبريل 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جاريث بيل يبلغ إدارة ريال مدريد بقراره النهائي


وكالات / سما /

أبلغ الويلزي جاريث بيل، نجم نادي ريال مدريد، إدارة فريقه بقراره النهائي بشأن الرحيل عن قلعة سانتياجو بيرنابيو خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب التقارير التي أذاعتها شبكة “لا سيكستا” الإسبانية، اليوم الجمعة، فإن جاريث بيل أخبر إدارة ريال مدريد بأنه ينوي البقاء في سانتياجو برنابيو خلال الموسم المقبل.

ووفقاً لنفس المصدر، فإن وكيل أعمال جاريث بيل، جوناثان بارنيت، أبلغ إدارة النادي الملكي، بقرار موكله، حيث أكد للمسؤولين أن النجم الويلزي لا ينوي الرحيل خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وبدأ بيل مشواره الاحترافي بقميص فريق ساوثامبتون الإنجليزي عام 2006، وانتقل منه في العام التالي إلى توتنهام هوتسبير، قبل أن يحصل ريال مدريد على خدماته عام 2013، مقابل 100 مليون يورو، في صفقة كانت الأغلى في تاريخ كرة القدم في ذلك الوقت.

ويمتلك بيل العديد من العروض للعودة إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى، ويعد أهمها من مانشستر يونايتد، الذي سعى لضم اللاعب منذ أن كان في صفوف توتنهام.

#جاريث بيل

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