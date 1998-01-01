"فتح" رداً على جرينبلانت : أفكاركم "فاشلة" ولن تطبق ... وشعبنا لا يُهدد

رام الله / سما /

قال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة "فتح" أسامه القواسمي ردا على تصريحات جرينبلانت الأخيرة: "نحن لم نستلم أفكاركم مكتوبة، وإنما استمعنا إلى تصريحاتكم ورأينا أفعالكم عبر عامين على الأرض والمخالفة للقانون الدولي، ولسنا بحاجة إلى أكثر من هذا الوضوح في الأقوال والأفعال لكي نحكم على أفكاركم بأنها فاشلة وغير قابلة للتطبيق مطلقا".

وكان جرينبلانت طلب في تصريحاته الأخيرة "عدم إضاعة الفرصة والانتظار، وعدم الحكم مسبقا على صفقة القرن".

وأوضح القواسمي في بيان صدر عنه، اليوم السبت، أن مجرد اعتبار القدس موحدة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي كفيلا أن نرفض أي شيء يصدر عنكم، فما بالكم بسلسلة القرارات المتتالية الظالمة والمجحفة بأبسط حقوقنا، فلا حل من قريب أو بعيد دون أن تكون القدس كما أقرها القانون الدولي عاصمة لدولة فلسطين، ولا يمكن لنا أن نقبل حتى بقراءة أفكاركم التي صيغت بتطابق مطلق مع موقف اليمين الاسرائيلي المتطرف، والتي تلغي تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، وتدخل الصراع في دهاليز وأتون الصراع الديني الذي سيحرق الأخضر واليابس.

وأكد أننا نريد أن تكون القدس مفتاح للسلام، وأنتم تسعون إلى جعلها مكانا للكراهية والأحقاد من خلال قراركم الظالم لشعبنا وأمتنا، فالقدس هي عاصمة دولة فلسطين السياسية، وفيها المسجد الأقصى المبارك والقيامة، ومن لا يعرف هذه الأبجديات أو يتعامى قصدا ويرى الأمور بعيون نتنياهو، لا يستطيع أن يقدم أفكارا قابلة للتطبيق، أو أن يصنع السلام المبني على الحق والقانون الدولي.

وقال إن جرينبلانت وإدارته مخطئون إن ظنوا أن السلام يصنع بالضغط والخنق والتهديد والوعيد وفرض الأمر الواقع، فشعبنا وقيادتنا لا يخافون التهديد والوعيد، ونسعى لسلام حقيقي مستند الى الحق والقانون الدولي.