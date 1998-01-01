  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

حرق مخزن يهودي ورسم صليب معقوف على بوابته في موسكو

السبت 20 أبريل 2019 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حرق مخزن يهودي ورسم صليب معقوف على بوابته في موسكو


القدس المحتلة / سما /

في موسكو، تعرضت المدرسة الدينية "تورات حاييم"، وهي أكبر مؤسسة للتوراة في روسيا، الجمعة، لاعتداء إذ تم رش بوابتها برموز نازية منها الصليب المعقوف كما تم حرق المستودع الخاص بها. 

ووفقا لتقرير نشرته وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، كان عند الحريق 60 طالبا وحاخاما في المقر دون وقوع أي اصابات.

وقال حاخام المدرسة الدينية، موشيه ليبيل، لوكالة الأنباء إن المستودع الذي تم اضرام النار فيه يحتوي على أغذية وشراب مخصصة لليلة عيد الفصح اليهودي، فيما فتحت الشرطة الروسية ملف تحقيق في الحادث ولم يعرف لغاية الآن من يقف وراء هذا الاعتداء.

وقالت متحدثة باسم كبير الحاخامات في موسكو، أولغا ياسولوفا: "ثمة شخص حاول إضرام النار بالمدرسة الدينية اليهودية وقد تضررت غرفة تخزين الطعام، ولم تقع إصابات، وقدمنا التفاصيل إلى الشرطة التي تحقق الآن في القضية. نعتقد أنه في بداية الأسبوع سوف نعرف المزيد".

وأضافت المتحدثة: "في هذه المرحلة، أستطيع القول إن الجميع على ما يرام، فقد تضررت غرفة واحدة فقط بسبب الحريق. الغرفة التي تم فيها تخزين وجبات الكوشير، وتم رش الصليب المعقوف على أحد أبواب المبنى".

الأكثر قراءة اليوم

بالاسماء : "حماس" تعيد تدوير بعض المواقع الوزارية في قطاع غزة

مصر: عملية جراحية "غير مسبوقة" لجنين في رحم أمه

صحيفة: مخاوف من انخراط حماس بصفقة القرن والسلطة تريد موقف واضح وثابت منها

ترامب يهاتف حفتر ويعرب له عن دعمه لهجومه على طرابلس بـ"ليبيا"

صحيفة إسرائيلية تكشف : جثة عميل الموساد "كوهين" مدفونة في كهف على جبل في اللاذقية

الرئيس عباس الى القاهرة

اطلاق نار على قوة عسكرية اسرائيلية جنوب قطاع غزة والاحتلال يقصف مراصد للمقاومة

الأخبار الرئيسية

كاتب إسرائيلي: الادارة الامريكية تسعى للإطاحة بالرئيس عباس

حماس تتهم الأمم المتحدة بالإبطاء بتنفيذ التفاهمات

غرينبلات

مبعوث ترامب: هذا ما نريده من الفلسطينيين والاسرائيليين بشأن صفقة القرن وسيكون الطرفان راضيين

مسيرات العودة

بالصور.. 42 اصابة بينها خطيرة شرق قطاع غزة

ترامب يهاتف حفتر ويعرب له عن دعمه لهجومه على طرابلس بـ"ليبيا"