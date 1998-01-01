حرق مخزن يهودي ورسم صليب معقوف على بوابته في موسكو

القدس المحتلة / سما /

في موسكو، تعرضت المدرسة الدينية "تورات حاييم"، وهي أكبر مؤسسة للتوراة في روسيا، الجمعة، لاعتداء إذ تم رش بوابتها برموز نازية منها الصليب المعقوف كما تم حرق المستودع الخاص بها.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، كان عند الحريق 60 طالبا وحاخاما في المقر دون وقوع أي اصابات.

وقال حاخام المدرسة الدينية، موشيه ليبيل، لوكالة الأنباء إن المستودع الذي تم اضرام النار فيه يحتوي على أغذية وشراب مخصصة لليلة عيد الفصح اليهودي، فيما فتحت الشرطة الروسية ملف تحقيق في الحادث ولم يعرف لغاية الآن من يقف وراء هذا الاعتداء.

وقالت متحدثة باسم كبير الحاخامات في موسكو، أولغا ياسولوفا: "ثمة شخص حاول إضرام النار بالمدرسة الدينية اليهودية وقد تضررت غرفة تخزين الطعام، ولم تقع إصابات، وقدمنا التفاصيل إلى الشرطة التي تحقق الآن في القضية. نعتقد أنه في بداية الأسبوع سوف نعرف المزيد".

وأضافت المتحدثة: "في هذه المرحلة، أستطيع القول إن الجميع على ما يرام، فقد تضررت غرفة واحدة فقط بسبب الحريق. الغرفة التي تم فيها تخزين وجبات الكوشير، وتم رش الصليب المعقوف على أحد أبواب المبنى".