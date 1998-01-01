  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

رجل أعمال إماراتي يدعو دول الخليج الى السلام و التعاون مع إسرائيل

السبت 20 أبريل 2019 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رجل أعمال إماراتي يدعو دول الخليج الى السلام و التعاون مع إسرائيل


دبي / وكالات /

 دعا رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، الجمعة، دول الخليج إلى السلام والتعاون مع إسرائيل اقتصاديا وزراعيا وعلميا ودفاعيا، معتبرا أن إيران هي "العدو الأكبر" لدول الخليج.

وتوقع الحبتور، في فيديو عبر حسابه على تويتر، أن حديثه في هذا الأمر قد يعرضه "للسب والشتائم"، وقال إن إسرائيل "دولة متقدمة علميا واقتصاديا وإلكترونيا، ولا يوجد دولة بقوتها الاقتصادية وأمورها الأخرى في الوقت الحاضر".

وأضاف: "ماذا ننتظر إذا كان مصر والأردن جيراننا متعاقدين معهم، فلماذا لا نعمل سلاما ونكون واضحين، بدلا من الاختباء وعدم الوضوح".


ودعا الحبتور إلى "السلام والتعاون معهم اقتصاديا وتجاريا وزراعيا وحتى في موضوع الدفاع وجميع هذه الأشياء والعلم".

وأضاف: "هم أفضل من غيرهم، عدونا الأكبر هي إيران وليس إسرائيل، ولا داع للمجاملات والكذب على أنفسنا، حتى الفلسطينيين أكثر من 2 مليون منهم حصلوا على الجنسية الإسرائيلية"، على حد تعبيره.

الأكثر قراءة اليوم

بالاسماء : "حماس" تعيد تدوير بعض المواقع الوزارية في قطاع غزة

مصر: عملية جراحية "غير مسبوقة" لجنين في رحم أمه

صحيفة: مخاوف من انخراط حماس بصفقة القرن والسلطة تريد موقف واضح وثابت منها

ترامب يهاتف حفتر ويعرب له عن دعمه لهجومه على طرابلس بـ"ليبيا"

صحيفة إسرائيلية تكشف : جثة عميل الموساد "كوهين" مدفونة في كهف على جبل في اللاذقية

الرئيس عباس الى القاهرة

اطلاق نار على قوة عسكرية اسرائيلية جنوب قطاع غزة والاحتلال يقصف مراصد للمقاومة

الأخبار الرئيسية

كاتب إسرائيلي: الادارة الامريكية تسعى للإطاحة بالرئيس عباس

حماس تتهم الأمم المتحدة بالإبطاء بتنفيذ التفاهمات

غرينبلات

مبعوث ترامب: هذا ما نريده من الفلسطينيين والاسرائيليين بشأن صفقة القرن وسيكون الطرفان راضيين

مسيرات العودة

بالصور.. 42 اصابة بينها خطيرة شرق قطاع غزة

ترامب يهاتف حفتر ويعرب له عن دعمه لهجومه على طرابلس بـ"ليبيا"