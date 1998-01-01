الطقس: أجواء باردة وفرصة لسقوط أمطار

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا وباردا نسبيا الى بارد، وتبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا الى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا الى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.