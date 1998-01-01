  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

مصر: عملية جراحية "غير مسبوقة" لجنين في رحم أمه

الجمعة 19 أبريل 2019 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: عملية جراحية "غير مسبوقة" لجنين في رحم أمه


القاهرة /سما/

أعلن استشاري النساء والتوليد المصري الطبيب وائل البنا، على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أنه أجرى عملية جراحية بالنخاع الشوكي للجنين، في وقت مبكر من صباح الأربعاء المنصرم.

وقال البنا: "بفضل المولى وكرمه، لأول مرة بالشرق الأوسط وأفريقيا، إخراج جنين من رحم أمه لإجراء عملية في نخاعه الشوكي، وإرجاع الجنين مرة أخرى إلى رحم الأم."

 ولم يوضح البنا، المدة التي استغرقها إجراء العملية، والمخاطر التي تعرض لها الجنين وأمه قبل الجراحة، وحالتهما بعدها.

كما لم تشر وزارة الصحة المصرية إلى هذا الإنجاز الطبي، الذي إن تأكد سيعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويذكر الموقع الرسمي للدكتور وائل البنا، أنه درس طب النساء والتوليد في جامعة القاهرة، وتدرب تحت إشارف البروفيسور العالمي كيبروس نيكولايديس المتخصص في جراحات الأجنة داخل رحم الأم.

كما أجرى البنا مجموعة من الأبحاث عن اكتشاف العيوب الخلقية للأجنة داخل الرحم في الشهور الأولى من الحمل.

وفي فبراير الماضي، أجرى أطباء بريطانيون عملية جراحية بالعمود الفقري لجنين بعدما فتحوا رحم الأم، وهي في الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل، ورفعوا الجنين في وضع يسمح بالوصول إلى عموده الفقري، وأجروا الجراحة، ومن ثم أعادوا الحبل الشوكي إلى مكانه.

الأكثر قراءة اليوم

بالاسماء : "حماس" تعيد تدوير بعض المواقع الوزارية في قطاع غزة

صحيفة: مخاوف من انخراط حماس بصفقة القرن والسلطة تريد موقف واضح وثابت منها

الوكالة الأمريكية للتنمية تفصل معظم موظفيها بالضفة وغزة

هنية: انتخابات جامعة بيرزيت حملت رسائل سياسية هامة مفادها..

شقيقتان سعوديتان تطلبان الحماية الدولية بعد فرارهما إلى جورجيا

صحيفة إسرائيلية تكشف : جثة عميل الموساد "كوهين" مدفونة في كهف على جبل في اللاذقية

ترامب يهاتف حفتر ويعرب له عن دعمه لهجومه على طرابلس بـ"ليبيا"

الأخبار الرئيسية

غرينبلات

مبعوث ترامب: هذا ما نريده من الفلسطينيين والاسرائيليين بشأن صفقة القرن وسيكون الطرفان راضيين

مسيرات العودة

بالصور.. 42 اصابة بينها خطيرة شرق قطاع غزة

ترامب يهاتف حفتر ويعرب له عن دعمه لهجومه على طرابلس بـ"ليبيا"

مخططات ضم الضفة: مستقبل عنيف وقاتم والقيادة الصهيونية اضطرت أن تختار اثنتين بين ثلاث..

اطلاق نار على قوة عسكرية اسرائيلية جنوب قطاع غزة والاحتلال يقصف مراصد للمقاومة