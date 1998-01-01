"فتح" تدعو برلمانات دول الاتحاد الاوروبي للاستجابة لمعاناة أسرانا

غزة / سما /

ثمنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" موقف البرلمان البرتغالي، بالتضامن مع اسرنا البواسل في سجون الاحتلال الاسرائيلي، داعية برلمانات دول الاتحاد الاوروبي بما فيها البرلمان الاوروبي للضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي للإفراج عن اسرانا ولا سيما الأطفال.

واكد جمال نزال المتحدث الرسمي باسم الحركة في اوروبا، في بيان صحفي صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية اليوم الجمعة، ان الممارسات الاسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين وبخاصة القاصرين تنكيل مخالف للمواثيق الدولية، ما يستوجب الوقوف على تفاصيله من خلال زيارات من قبل منظمات حقوق الانسان لمعتقلات وسجون الاحتلال.

واعتبر نزال، ان موقف البرلمان البرتغالي يأتي لإحقاق حقوق اسرنا البواسل ولتسليط الضوء على معاناتهم ومعاناة ذويهم، وخاصة في منعهم من السفر والتنقل بين مدن الضفة الغربية بحرية، بالإضافة الى ما تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي من ممارسات تجاه ذويهم والمتمثلة في هدم منازلهم وتشريدهم.

وقال "إن موقف البرلمان البرتغالي يأتي متوائما مع القانون الدولي الإنساني، وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية مناهضة التعذيب".