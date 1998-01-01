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الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة وتحذر الاحتلال من المماطلة بتنفيذ التفاهمات

الجمعة 19 أبريل 2019 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة وتحذر الاحتلال من المماطلة بتنفيذ التفاهمات


غزة / سما/

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة،  الجماهير الفلسطينية للمشاركه في فعاليات الجمعة (56) من مسيرات العودة تحت شعار "جمعه الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام" باعتبار ذلك رافعة للتصدي لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية وانطلاقا من ضرورة استعادة الوحدة والشراكة الوطنية وانهاء الانقسام واعادة بناء وتطوير وتفعيل (م ت ف) للتصدى لصفقة القرن.

وجددت الهيئة تأكديها خلال مؤتمر صحفي، على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بأدواتها السلمية في كافة مخيمات العودة شرق قطاع غزه المحاصر، داعية جماهير الشعب الفلسطيني للحضور الدائم فيها فالأهداف لم تتحقق بعد والحلول الجزئية ليست بحلول.

وحذرت الهيئة الاحتلال من المماطلة في تنفيذ تفاهماته مع الجانب المصري المتعلقة بكسر الحصار عن قطاع غزه مؤكدة على رفضها المطلق للصفقة الأمريكية التي تستهدف فلسطين والمنطقة العربية.

وقالت :"كما نرفض القرار الامريكي بضم الجولان السوري لسيادة الاحتلال وتلويحه بضم اجزاء من أرض الضفة المحتلة، كما ونرفض كل دعوة للوطن البديل وحصر دولتنا في قطاع غزه او بدونها،  مؤكدين على وحدة الارض والشعب والقضية".

وأضافت:"للعام الثاني على التوالي وللجمعة الخامسة والخمسين دون كلل للعزائم مازلتم تؤكدون التزامكم بثوابكم وحقكم في الحرية والانعتاق من الاحتلال البغيض، تتوافدون الى ميادين وساحات العودة وكسر الحصار في رسالة عشق للحرية والعودة للديار فأفشلتم بذلك كل المخططات الرامية لحرف مسيراتكم واثبتم للعدو مدى جلدكم وتحملكم للصعاب وتقديم التضحيات للوصول الى الاهداف المنشودة" .

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