الهيئة الوطنية: يجب مواصلة الضغط الشعبي لإنهاء معاناة الأسرى المرضى

غزة / سما /

قال علام الكعبي في كلمة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، إن جماهير شعبنا شكلت سياج الحماية والاسناد للأسرى مما مكنهم من تحقيق أهدافهم ومطالبهم وحقوقهم

وأضاف: في جمعة يوم الأسير الفلسطيني تشارك جماهير شعبنا لتشيد بنضالات الحركة الأسيرة وتضحياتها، ولنؤكد أن الأسرى يستحقون منا كل الوفاء والدعم

وتابع: نتقدم بالتحية لكل أسرانا البواسل الذين انتصروا في معركة الكرامة، مستطردا: نحيي في مخيمات العودة ذكرى يوم الأسير كرمز لكفاح الأسرى ودعما واسنادا لهم وهم يعلنون مقاومتهم بامعائهم الخاوية

وقال: كان للأسرى شرف المشاركة الرئيسية في تحقيق كافة الإنجازات الوطنية لشعبنا

واوضح أن مهمة إسناد انتفاضة الأسرى هي واجب على كل فلسطيني وطني وعلى كل القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية ويملي علينا استنفار كافة امكاناتنا بدهم الأسرى وتحقيق النصر لشعبنا

وأشار الكعبي، الى أن ما تحقق في معركة الكرامة الأخيرة التي خاضتها الحركة الأسيرة إنجاز مهم يجب المراكمة عليه

وأضاف: نتوجه برسالة فخر واعتزاز لمقاومتنا التي وقفت سدا منيعا في حماية أسرانا من بطش الاحتلال ونطالبهم بضرورة العمل لتحرير أسرانا وإجراء صفقات تبادل يتم بموجبها إطلاق سراح جميع الأسرى فهم امانة في أعناقنا ومهمة تحريرهم يجب أن تكون على سلم أولويات المقاومة

وأكد على انه يجب مواصلة الضغط الشعبي لإنهاء معاناة الأسرى المرضى

وأشاد الكعبي، بدور وسائل الاعلام في الاهتمام بقضية الأسرى وندعو لتنظيم اوسع حملة إعلامية على المستوى الدولي لإدانة انتهاكات وتجاوزات الاحتلال بحق الأسرى